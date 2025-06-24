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İsrail'in gizli operasyonu! Ajanlardan İranlı generallere kumpas: Cep telefonu detayı

İsrail-İran savaşının 12. gününde ateşkes ilan edildi. Ancak İsrail ateşkese rağmen rahat durmadı. İsrail'in savaşın ilk günlerindeki gizli planı ise ifşa oldu. MOSSAD ajanları İranlı generalleri özel cep telefonlarından arayarak 12 saat ömürleri kaldığını, ölmek istemiyorlarsa Hamaney'i kötüleyen bir video çekmelerini istediklerini belirtti. Bu yöntemle çok sayıda İranlı üst düzey isme ulaşıldığı belirtildi. Ajanların 'Size şah damarınızdan daha yakınız' ifadesi kullanması ise dikkat çekti.

İsrail'in gizli operasyonu! Ajanlardan İranlı generallere kumpas: Cep telefonu detayı
Ufuk Dağ

İsrail, İran’ın nükleer tesislerine yönelik 13 Haziran’da ilk dalga saldırıyı başlatmış ve askeri liderler ile nükleer bilimcileri hedef almıştı. Bugüne kadar savaş halinde bulunan iki ülke sabah saatlerinde ateşkes kararı almıştı. Ancak gerginlik ateşkes kararıyla da bitmedi. İsrail'in savaşın ilk günlerindeki gizli planı ortaya çıktı.

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İSRAİL'İN GİZLİ OPERASYONU

ABD medyasına yansıyan haberlere göre; Mossad ajansları, ilk dalga saldırıların ardından generalleri kişisel telefonlarından arayarak Tahran Yönetimi’ne gözdağı vermek istikrarsızlaştırmak amacıyla gizli bir operasyon başlattı.

"AYRILIN YOKSA ÖLÜRSÜNÜZ"

Washington Post gazetesi, Farsça konuşan Mossad ajanlarının Tahran’daki 20 üst düzey yetkiliyi aradığını ve İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’den ayrılmamaları halinde öldürüleceklerini söylediğini yazdı.

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"KAÇMAK İÇİN 12 SAATİNİZ VAR"

İddiaya göre; İsrail ajanlarından biri, üst düzey bir generale “Şimdi size tavsiye edebilirim ki karınız ve çocuğunuzla kaçmak için 12 saatiniz var. Aksi takdirde şu anda listemizde bulunuyorsunuz” dedi.

"ŞAH DAMARINIZDAN DAHA YAKINIZ"

Ajan şöyle devam etti: “Size şah damarınızdan daha yakınız. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Tanrı sizi korusun.”

ARADIKLARI ASKER HALA HAYATTA

Gazetenin adını vermediği bu generale 12 saat içinde rejimini kınayan bir video çekmesi de söylendi. Generalin o sırada planı uygulamaya istekli göründüğü ve Mossad ajanına “Sana nasıl göndereyim” diye sorduğu bildirildi.

Generalin bu videoyu çekip çekmediği belli değil. Fakat Washington Post gazetesi bu askerin hâlâ hayatta olduğunun ve İran'da bulunduğunun düşünüldüğünü yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Mossad
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