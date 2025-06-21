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İsrail'in İran'a saldırılarında İsfahan kentinde 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in İran'daki saldırılarında İsfahan'ın Necefabad kentinde aralarında askerlerin de bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in İran'a saldırılarında İsfahan kentinde 6 kişi hayatını kaybetti

"Etemadonline" haber sitesi, İsfahan'daki İsrail saldırılarında ölen 6 kişinin ismini yayımladı. Saldırının İsfahan'da hangi bölgeye yapıldığı konusunda bilgi verilmedi.

Öte yandan Ahvaz, Dezful ve Mahşehr'de şiddetli patlama sesleri duyuldu. Bölge sakinleri, evlerinin kapı ve pencerelerinde sarsıntı hissettiklerini bildirdi.
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Yerel kaynaklara göre, Dezful’daki saldırıda 4'üncü Hava Üssü doğrudan hedef alındı. Tahran'ın doğusu, batı ve güneybatı bölgelerinde hava savunma sistemleri devreye girdi.

⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

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İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Abdurrahman Rustemiyan, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 430'a, yaralı sayısının 3 bin 500'e çıktığını söyledi.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail saldırı
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