İsrail'in İran'a saldırılarında İsfahan kentinde 6 kişi hayatını kaybetti

"Etemadonline" haber sitesi, İsfahan'daki İsrail saldırılarında ölen 6 kişinin ismini yayımladı. Saldırının İsfahan'da hangi bölgeye yapıldığı konusunda bilgi verilmedi.

Öte yandan Ahvaz, Dezful ve Mahşehr'de şiddetli patlama sesleri duyuldu. Bölge sakinleri, evlerinin kapı ve pencerelerinde sarsıntı hissettiklerini bildirdi.



Yerel kaynaklara göre, Dezful’daki saldırıda 4'üncü Hava Üssü doğrudan hedef alındı. Tahran'ın doğusu, batı ve güneybatı bölgelerinde hava savunma sistemleri devreye girdi.

⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.



İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Abdurrahman Rustemiyan, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 430'a, yaralı sayısının 3 bin 500'e çıktığını söyledi.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır