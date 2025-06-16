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Uydu fotoğraflarına da yansıdı! İsrail'in İran'a yaptığı saldırılar sonrası yaşanan yıkım böyle görüntülendi!

İsrail'in 3 gün önce başlattığı saldırılar sonucunda İran'daki bazı stratejik noktalarda dikkat çeken tahribatlar yaşandı. Yaşanan yıkımın boyutu uydu fotoğraflarına da yansıdı.

Uydu fotoğraflarına da yansıdı! İsrail'in İran'a yaptığı saldırılar sonrası yaşanan yıkım böyle görüntülendi!
Cansu Akalp

İsrail'in 13 Haziran Cuma sabaha karşı İran'a başlattığı saldırılardan sonra gözler bölgede... İsrail, İran'ın birçok stratejik noktasını vurduğunu açıklarken, İran da üst düzey isimlerin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Bölgede tansiyon dinmek bilmezken, İngiliz haber ajansı Reuters, uydu görüntüleme şirketi Maxar'dan elde ettiği fotoğrafları paylaşarak durumu gözler önüne serdi.

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Fotoğraflarda askeri tesislerin saldırıdan önce çekilmiş fotoğrafları yer alırken, daha sonra da 15 Haziran'dan sonra çekilmiş halleri yayınlandı. Birleştirilmiş bu fotoğrafta İran Devrim Muhafızları'nın Kum yakınlarındaki tesisinin 1 Mayıs'ta çekilmiş görüntüsüyle, saldırıdan sonra çekilmiş görüntüsü yer alıyor.

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İran'ın Piranşehr kentindeki tesislerinin 22 Mayıs'ta çekilmiş haliyle saldırıdan sonra çekilmiş hali de yayınlandı. İsfahan'daki uranyum zenginleştirme tesisinin saldırıdan önceki ve sonraki fotoğrafında, İsrail'in saldırılarının boyutu gözler önüne seriliyor.

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İsfahan'daki tesisin farklı açıdan çekilmiş görüntüsü de yayınlandı.

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İsrail, İran'ın askeri tesislerini ve nükleer araştırma yapılan stratejik noktalarını hedef almıştı

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Piranşehr'deki tahribat gözler önüne serildi.

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İsfahan'daki tesisin birçok nokasının yıkıldığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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