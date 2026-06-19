HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında can kaybı 47’ye yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in bu gece Lübnan’ın güneyindeki çeşitli bölgelere yönelik başlattığı hava saldırıları ve topçu atışları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 47’ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında can kaybı 47’ye yükseldi

İsrail’in savaşın sona erdirilmesi amacıyla ABD ile İran arasındaki varılan mutabakata rağmen Lübnan’a düzenlediği saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında can kaybı 47’ye yükseldi 1

LÜBNAN'DA İSRAİL SALDIRILARINDA ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in bu gece saatlerinde ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinin yanı sıra çeşitli bölgelere yönelik başlattığı hava saldırıları ve topçu atışları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 47’ye, yaralananların sayısının ise 97’ye yükseldiği belirtildi. En büyük can kaybının, 9 kişinin öldüğü ve 14 kişinin yaralandığı Harouf’ta yaşandığı kaydedildi.

Bakanlık ayrıca, İsrail’in ülkeye yönelik yoğun saldırılarını başlattığı 2 Mart tarihinden bu yana yaşanan toplam can kaybının 3 bin 980’e yükseldiğini bildirdi.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında can kaybı 47’ye yükseldi 2

HİZBULLAH-İSRAİL ARASINDA ATEŞKESE SAĞLANMIŞTI

Adı açıklanmayan bir ABD’li yetkili, İsrail ve Hizbullah'ın bugün yerel saatle 16.00'da başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştığını söylemişti. ABD'li yetkili, Hizbullah ve İsrail'in ABD ile Katarlı müzakerecilerin ve İran'ın yardımıyla anlaşmaya vardığını dile getirerek, "Bugün erken saatlerde yaşanan karşılıklı saldırıdan sonra İsrail ve Hizbullah'ın şu anda ateşkes halinde olduğunu anlıyoruz" demişti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da trafik kazası! Bariyerlere çarpan tankerin şoförü yaralandıBursa'da trafik kazası! Bariyerlere çarpan tankerin şoförü yaralandı
Kadıköy-Sabiha Gökçe Havalimanı metrosu raydan çıktı!Kadıköy-Sabiha Gökçe Havalimanı metrosu raydan çıktı!

Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Siyaset kulislerini karıştıran kare

Siyaset kulislerini karıştıran kare

Adalar Belediyesi'ne operasyon! Gözaltılar var

Adalar Belediyesi'ne operasyon! Gözaltılar var

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

Yıldız futbolcu icralık oldu! Yıllık kirası dudak uçuklattı

Yıldız futbolcu icralık oldu! Yıllık kirası dudak uçuklattı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Sıfır faizli TOKİ formülü Meclis’te! MHP, teklifi sundu

Sıfır faizli TOKİ formülü Meclis’te! MHP, teklifi sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.