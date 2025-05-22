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İsrail'in saldırı iddiası gündem oldu! İran dünyaya duyurdu, detay paylaşılmadı: "Özel tedbirler alacağız"

İsrail ve İran arasındaki gerilim devam ederken Tel Aviv'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı yapacağı iddiası gündemden düşmüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "Söz konusu tehditlerin devam etmesi halinde İran nükleer tesislerini korumak için özel tedbirler almak zorunda kalacaktır" dedi. Erakçi, söz konusu "özel tedbirlerin" detaylarını paylaşmadı ve daha sonra UAEA'ye bildirileceğini belirtti.

İsrail'in saldırı iddiası gündem oldu! İran dünyaya duyurdu, detay paylaşılmadı: "Özel tedbirler alacağız"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in saldırı tehditlerine ilişkin BM Genel Sekreteri Guterres ve UAEA Başkanı Grossi'ye mektup gönderdi.

BMGK'YA ÇAĞRI

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine muhtemel saldırısının BM Şartı ile uluslararası hukukun açık bir ihlali olacağına işaret eden Erakçi, Tel Aviv'in hem tehditlerinin hem de bölgedeki ülkelere saldırganlığının da durdurulması için BM Güvenlik Konseyi'ne "derhal ve etkili" önlemler alması çağrısında bulundu.

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"ANLAŞMALARIN HİÇBİRİNE TARAF DEĞİL"

İsrail'in bölgede tek nükleer silah sahibi ülke olduğuna ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) katılmadığına dikkati çeken Erakçi, "Bu bağlamda, bu rejime ve nükleer tehdidine karşı kapsamlı uluslararası baskı uygulanmalıdır. Bu rejim, kitle imha silahsızlanma anlaşmalarından hiçbirine taraf değildir ve uluslararası toplum, onu nükleer silah programını imha etmeye ve nükleer silahsız bir devlet olarak Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na katılmaya zorlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Erakçi, UAEA'nın da İsrail'in tehditlerini "derhal" ele alması gerektiğini ve UAEA Başkanı Grossi'nin bu tehditleri açıkça kınamasının Ajansın güvenilirliğinin ve tarafsızlığının korunması açısından zorunlu olduğunu ifade etti.

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İran'ın "uluslararası hukuka uygun olarak, vatandaşlarını, çıkarlarını ve tesislerini her türlü terör veya sabotaj eylemine karşı korumak ve savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacağını" söyleyen Erakçi, mektubunda şunları kaydetti:

"ÖZEL TEDBİRLER ALACAĞIZ"

"İran, Siyonist rejimin (İsrail) herhangi bir tehdit veya hukuksuz eylemine kararlılıkla karşılık vereceği uyarısında bulunuyor. Ayrıca Siyonist rejimin İran'ın nükleer tesislerine yönelik herhangi bir saldırısında ABD hükümetinin de payı olacağına ve hukuki sorumluluk taşıyacağına inanıyoruz. Bu bağlamda, söz konusu tehditlerin devam etmesi halinde İran nükleer tesislerini korumak için özel tedbirler almak zorunda kalacaktır."

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Erakçi, söz konusu "özel tedbirlerin" detaylarını paylaşmadı ve daha sonra UAEA'ye bildirileceğini belirtti.

İran, daha önce de İsrail'in Tahran'ın nükleer tesislerine saldırı tehdidinde bulunan İsrail'e karşı sessiz kalan UAEA'nın tarafsızlığını korumadığını ve bu tutumun devamı halinde ülkenin nükleer tesislerinin denetiminden sorumlu Ajans ile işbirliğini kısıtlayabileceğinin uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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