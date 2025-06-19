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İsrail'in saldırıları sonrası İran'dan tahliye edilen Sudan vatandaşları Türkiye'ye ulaştı

Sudan, İsrail’in İran’a yönelik devam eden saldırıları nedeniyle, İran'da yaşayan Sudan vatandaşları ile ailelerini Türkiye’ye tahliye etti.

İsrail'in saldırıları sonrası İran'dan tahliye edilen Sudan vatandaşları Türkiye'ye ulaştı

Sudan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in İran’a yönelik devam eden saldırıları nedeniyle, Sudan vatandaşlarının Türkiye'ye tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

TAHLİYE PLANINI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HAZIRLADI

Tahliye sürecinin, Sudan’ın Tahran ve Ankara Büyükelçilikleri ile İstanbul Başkonsolosluğu’nun koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, süreç boyunca vatandaşların güvenliği ve ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.

Açıklamada, tahliyenin Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan plan çerçevesinde başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

(AA)

19 Haziran 2025
19 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İran Sudan Türkiye tahliye
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