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İsrail'in saldırılarına İletişim Başkanı Duran'dan tepki! "Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir"

İsrail bugün Suriye'yi hedef almış ve Genelkurmay Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayını vurmuştu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Duran, "Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir" dedi.

İsrail'in saldırılarına İletişim Başkanı Duran'dan tepki! "Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir"
Melih Kadir Yılmaz

İsrail'in, Suriye'ye yönelik yaptığı saldırılara tepki gösteren İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"SURİYE'NİN EGEMENLİĞİNİ TEHDİT EDEN BU SALDIRIYI KINIYORUM"

"İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları sadece Suriye’nin istikrar ve güvenliğini değil, bölgemizin tamamının huzurunu hedef almaktadır. Suriye’nin egemenliğini ve birliğini tehdit eden bu saldırıyı kınıyorum.

İsrail in saldırılarına İletişim Başkanı Duran dan tepki! "Türkiye Suriye nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir" 1

"TÜRKİYE SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir"

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Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail Burhanettin Duran
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