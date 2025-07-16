İsrail'in saldırılarına İletişim Başkanı Duran'dan tepki! "Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir"

İsrail'in, Suriye'ye yönelik yaptığı saldırılara tepki gösteren İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"SURİYE'NİN EGEMENLİĞİNİ TEHDİT EDEN BU SALDIRIYI KINIYORUM"

"İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları sadece Suriye’nin istikrar ve güvenliğini değil, bölgemizin tamamının huzurunu hedef almaktadır. Suriye’nin egemenliğini ve birliğini tehdit eden bu saldırıyı kınıyorum.

"TÜRKİYE SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir"