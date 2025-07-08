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İsrail'in saldırılarında İran'daki sivil konutlara verilen hasarın maliyeti 46 milyon dolar

İsrail'in İran'a saldırılarında ülkedeki sivil konutlara verilen hasarın maliyetinin 4 trilyon tümeni (46 milyon doları) bulabileceği bildirildi.

İsrail'in saldırılarında İran'daki sivil konutlara verilen hasarın maliyeti 46 milyon dolar

İran İslam Devrimi Konut Vakfı Altyapı İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mecid Cudi, Tahran'daki Doğal Afetler Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen savaş sonrası yeniden yapılanmayı ele alan toplantının ardından basına açıklama yaptı.

Saldırıların ilk gününden itibaren vakıf görevlilerinin hasarlı konutları değerlendirdiğini aktaran Cudi, hasarın boyutu ve hasarlı bina sayısıyla ilgili, "Ülke çapında yaklaşık 400 bina değerlendirildi. Elbette, hasar aralığı kırık camlardan ve kapı ve pencerelerdeki hasardan birimlerin tamamen yıkılmasına kadar uzanıyor. İnşa edilmesi gereken birim sayısı 400 ila 500 birim arasında." dedi.

İranlı yetkili, hasarın maliyetine ilişkin ise "Geliştirdiğimiz planda, ilk maliyet tahmini 3 ila 4 trilyon tümen (46 milyon dolar) arasında." ifadelerini kullandı.

İslam Devrimi Konut Vakfı Başkanı Gulamrıza Salihi, 27 Haziran'da yaptığı açıklamada, saldırılarda en fazla zararı başkent Tahran ve Tebriz kentlerinin gördüğünü ve başkentte yaklaşık 332 binanın saldırılarda hasar aldığını bildirmişti.

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlattı.

Saldırılarda üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ile 126 kadın ve 41 çocuk olmak üzere yaklaşık 1100 kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi de yaralandı.

İran ordusunun karşı saldırılarında ise İsrail'in açıklamasına göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. Trump, daha sonra İran ile nükleer görüşmelere başlamak ve Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durduracak bir anlaşma istediklerini açıkladı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran
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