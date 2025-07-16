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İsrail'in Suriye'ye saldırılarının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail'in Suriye'ye saldırılarının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik temas

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgeye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, İsrail’in Suriye’nin güneyini ve Şam’ı hedef alan saldırılarının endişe verici olduğunu kaydetti.

İsrail in Suriye ye saldırılarının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dan kritik temas 1

BÖLGESEL GÜVENLİK VE SURİYE'NİN GÜVENLİĞİ

Bölgesel güvenliği ve Suriye’de istikrarın tesisine yönelik çabaları tehdit eden müdahalelerin bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, Suriye’de huzurun tesisi için ilgili tüm tarafların çaba harcamasının önemli olduğunu belirtti.

(AA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail Hakan Fidan
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