İsrail'in Tahran'ın merkezinde sivil bir yerleşim yerine saldırısı mahallede büyük hasara yol açtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 24 Haziran'da İsrail-İran arasındaki karşılıklı saldırıların durdurulacağına ilişkin ateşkes anlaşması duyurusunun ardından İsrail, Tahran'da sivil nüfusun yoğun olduğu 6 ve 7. bölgeler için tahliye çağrısı yayımladı.

Ateşkes duyurusundan kısa süre sonra, İsrail'in, Tahran’ın merkezinde bulunan 7. Bölge'ye düzenlediği hava saldırıları büyük yıkıma yol açtı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, saldırıda vurulan sivil binaların ve çevresindeki hasarın boyutlarını yerinde görüntüledi.

Saldırıda bir apartmanın tamamen yıkılarak enkaza döndüğü ve bitişiğindeki bir binanın da dış cephesinin büyük ölçüde tahrip olduğu görüldü.

Çevredeki diğer yapılarda camların kırıldığı, duvarlarda ciddi çatlaklar oluştuğu ve patlamanın şiddetiyle beton parçalarının sokaklara dağıldığı gözlemlendi.

Sokaklar moloz ve enkaz yığınlarıyla dolarken, park halindeki araçların da zarar gördüğü dikkati çekti.

Mahalledeki bir binanın ise dronla hedef alındığı, bahçeye isabet eden dronun çevredeki yapılarda da hasara yol açtığı görüldü. Binanın camları tamamen kırıldı, pencerelerde ciddi tahribat oluştu.

"BU GÖRDÜĞÜNÜZ SUÇ MAHALLİ, BİZİM YAŞADIĞIMIZ SİVİL BİR BİNA"

Saldırıda evi zarar gören Hüseyin Abbasiyan Hüseyni, yaşananları AA muhabirine şu sözlerle anlattı:

"Bu gördüğünüz suç mahalli, bizim yaşadığımız sivil bir bina. Kadın ve çocuklarla birlikte tüm aile saldırıdan 10 dakika önce dışarı çıkmıştık. Kısa süre sonra bu gördüğünüz olay yaşandı."

Kan kanseri tedavisi gören ve solunum cihazıyla yaşayan Hüseyni, saldırı sonrası evinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Biz burada kanımızın son damlasına kadar kaldık. Zorbalığa, dinimizin de emrettiği gibi boyun eğmeyiz. Zafer bizimledir. Bu kadar zorluktan sonra kolaylık gelecektir." diye konuştu.

"HEM BİZİM EVİMİZ HEM DE ÇEVREDEKİ BİNALAR ZARAR GÖRDÜ"

Saldırıda mahallede bulunan evinin hem yakınındaki binanın vurulmasıyla zarar gördüğünü hem de dronla hedef alındığını gözyaşlarıyla anlatan Mehri Vatanhah ise İsrail ve ABD'ye büyük öfke duyduklarını dile getirdi.

Vatanhah, "Bir gün önce buradaydık. Çocukları başka yere göndermiştik cumartesi günü eşimle buradaydık. Pazar günü de evde olmadığımız bir zamanda saldırı olmuş. Eve döndüğümüzde her şeyin alt üst olduğunu gördük." şeklinde konuştu.

Yan binaya üç füze atıldığını ve evlerinin o saldırı nedeniyle zarar gördüğünü anlatan Vatanhah, "Yan bina tamamen yıkıldı. Hem bizim evimiz hem de çevredeki binalar zarar gördü." dedi.

Saldırı sırasında evde kimsenin olmadığını anlatan Vatanhah, "Sevdiklerini kaybedenlerin, çocuklarını kaybedenlerin Allah yardımcısı olsun." dedi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır