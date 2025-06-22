HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İsrail: İran’da başka hedeflerimiz var

İSRAİL ordusu tarafından yapılan açıklamada, “İran'da başka hedeflerimiz var, saldırılara devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.İsrail ordusu, ABD'nin İran'a saldırısının ardından açıklamada bulundu.

İsrail: İran’da başka hedeflerimiz var
Çiğdem Sevinç

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, “İran'da başka hedeflerimiz var, saldırılara devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, ABD'nin İran'a saldırısının ardından açıklamada bulundu. Açıklamada, “ABD'nin saldırıyı İsrail ile koordineli bir şekilde düzenledi. Saldırıdan önce Fordo'dan zenginleştirilmiş uranyum stokunun taşınıp taşınmadığını söylemek için henüz erken. ABD'nin İran'a yönelik bombardımanının sonuçlarını kontrol ediyoruz. İran'da başka hedeflerimiz var, saldırılara devam edeceğiz” denildi.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Bolu... Korkunç olay: Yüzde 90 engelli adama öldüresiye dayak! Yer: Bolu... Korkunç olay: Yüzde 90 engelli adama öldüresiye dayak!
SON DAKİKA | Gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı!SON DAKİKA | Gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı!

Anahtar Kelimeler:
İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı! Binalar için yeni dönem... Zorunlu oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Binalar için yeni dönem... Zorunlu oldu

Yer: İstanbul! Kurşunlanarak öldürüldü, 90 milyon dolarlık miras kaldı

Yer: İstanbul! Kurşunlanarak öldürüldü, 90 milyon dolarlık miras kaldı

SON DAKİKA | Gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı!

SON DAKİKA | Gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı!

Sosyal medyadan duyurdu, ücretsiz verdi! Binler akın etti

Sosyal medyadan duyurdu, ücretsiz verdi! Binler akın etti

İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı! Kapatılmasına onay verildi

İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı! Kapatılmasına onay verildi

Kütahya'da ele geçirilen kaliforniyumun fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı

Kütahya'da ele geçirilen kaliforniyumun fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.