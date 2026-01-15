HABER

İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi "terör örgütü" ilan etti

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran devlet bankası Bank Melli’yi Orta Doğu'daki İran destekli örgütlere fon sağladığı gerekçesiyle "terör örgütü" ilan etti.

İsrail, İran devlet bankası "terör örgütü" listesine aldı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran devlet bankası Bank Melli’yi İran Devrim Muhafızları Ordusu ve Kudüs Gücü’nün yanı sıra Orta Doğu'daki İran destekli örgütlere fon sağladığı gerekçesiyle "terör örgütü" olarak tanımlayan bir emir imzaladı. Bankanın İsrail’e yönelik saldırıları finanse edilmesine yardım ettiği iddia edildi.

İRAN'I TERÖR DESTEKLEMEKLE SUÇLADI

Katz, "İran rejimi, dünyanın en büyük terör destekçisidir ve devlet bankalarını tam teşekküllü terör silahları olarak kullanmaktadır. İran ve vekillerinin sahte finansal sistemlerin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğiz ve terörün finansmanını kurutmak ve İran'ın dünyaya terör yayma girişimlerini engellemek için her yerde, her türlü yolu kullanarak harekete geçeceğiz" dedi.

BANK MELLİ 2018’DE ABD TARAFINDAN TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLMİŞTİ

Bank Melli, 2018 yılında ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanmıştı. İsrail daha önce İran Merkez Bankası (CBI), Bank Mellat ve Bank Shahr'ı terör örgütü listesine almıştı.

15 Ocak 2026

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
