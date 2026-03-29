İsrail, İran'ın elektrik tesislerine saldırdı! Tahran karanlığa gömülü

İsrail, İran’a yönelik hava saldırılarını sürdürüyor. Saldırılar sonucu elektrik şebekesinde meydana gelen hasar nedeniyle başkent Tahran ve Elburz eyaletinde elektrik kesintileri yaşandı.

ELEKTRİK ŞEBEKESİNİ HEDEF ALDILAR

İran Enerji Bakanlığı, İsrail’in Elburz eyaletine saldırıları sırasında şarapnel parçalarının elektrik şebekesinin bir kısmına isabet etmesi nedeniyle başkent Tahran ve Kerec kentinde kesintiler yaşandığını bildirdi. Yetkililer, durumun normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada ise, "Savunma Kuvvetleri, bu saatlerde Tahran genelinde İran terör rejimi hedeflerine saldırılar düzenliyor" denildi. Saldırılarda doğrudan hedef alınan unsurlara veya can kaybı ile yaralanmalara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

TRUMP "SALDIRMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın enerji altyapısını vurma kararına ilişkin açıklamada bulunmuştu. Trump, İran'la müzakerelerin "çok iyi gittiğini" vurgulayarak, "İran yönetiminin talebi doğrultusunda, İran'ın enerji santrallerini vurma sürecini 10 gün ertelediğimi ve yeni tarihi 6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20.00 (ABD Doğu Saati) olarak belirlediğimi bildiririm." ifadesini kullanmıştı.