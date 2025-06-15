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İsrail: İran saldırılarında 13 kişi öldü, 380 kişi yaralandı

İsrail İran’ın saldırılarında 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 380 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail: İran saldırılarında 13 kişi öldü, 380 kişi yaralandı

İsrail Hükümeti Basın Ofisi, İran’ın füze ve insansız hava aracı saldırılarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Açıklamaya göre, İran tarafından şu ana kadar 200’den fazla füze fırlatıldı. Saldırılarda 3’ü çocuk, toplam 13 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 380 kişiden 9’unun durumunun ağır, 30’unun orta, 341’inin ise hafif olduğu belirtildi.

Yetkililer, füze saldırılarının can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra çok sayıda bina ile aracın da hasar görmesine yol açtığını da kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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