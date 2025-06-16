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İsrail - İran savaşı ile ilgili çok konuşulacak ‘Çin’ detayı! Fatih Altaylı açıkladı: “ABD, İsrail’e bir taşla birden fazla kuş vurduruyor”

İran ile İsrail arasındaki devam eden savaşta en çok hangi ülkelerin etkileneceğine dair tartışmalar devam ederken Fatih Altaylı’dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Altaylı savaşın nihai hedeflerinin arasında Türkiye’nin olmasa bile etkileneceğini belirterek asıl hedefin Çin olduğuna dikkat çekti. Altaylı açıklamasında “kimse bunu henüz daha konuşmuyor” diyerek ABD’nin savaşa neden bu kadar destek verdiğini de açıkladı.

İsrail - İran savaşı ile ilgili çok konuşulacak ‘Çin’ detayı! Fatih Altaylı açıkladı: “ABD, İsrail’e bir taşla birden fazla kuş vurduruyor”

İsrail ile İran arasında başlayan savaşta 3 gün geride kalırken iki ülke karşılıklı olarak birbirini vurmaya devam ediyor. Peki bu savaşın etkileri dünyada nasıl olacak? Savaşın başlamasıyla birlikte petrol ve altın fiyatlarının artması ekonomik etiklerinin ilk yansımaları olurken dünya ülkeleri de gelişmeleri yakından izlemeye başladı. Gazeteci Fatih Atlaylı’da savaşın en fazla etkileyeceği ülkeler hakkında bugünkü Youtube yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bu savaştan uzun vadede Türkiye’nin de etkileneceğini belirten Altaylı savaşın bir başka hedefinin de Çin olduğunu açıkladı. Ataylı açıklamasına “Amerika’nın burada özellikle çok yüksek oranda destek vermesinin arkasında bu işin öyle veya böyle Çin’i de etkileyecek olması” dedi.

İşte Altaylı’nın gündem yaratacak o açıklamaları:

“NİHAİ HEDEF TÜRKİYE’Mİ?”

"Türkiye’nin de hedef değilse bile uzun vadeli olarak sıkıntıya sokulacağını hep söylüyorum. 2011 yılında Arap Baharıyla başlayan ve Suriye’deki karışıklıkla devam eden süreçte ben hep şunu yazdım. Acaba nihai hedef Türkiye’yi mi rahatsız etmek ve Türkiye’deki istikrarı mı bozmak? dedim ve hakikaten bu sonunda döndü dolaştı, Suriye meselesi Türkiye’nin başına büyük belalar açtı. Şimdi burada da sanki uzun veya orta vadede Türkiye de bundan çok negatif etkilenebilirmiş gibi bir hava var.

“KİMSE KONUŞMUYOR AMA ÇOK AÇIK Kİ BİR BAŞKA HEDEF DE ÇİN”

Özellikle bu Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kafasıyla devam ederse Türkiye hem kendi içinde hem bölgedeki ilişkilerde bu işlerden çok ciddi hasar görebilir. Ama bir başka hedef çok açık ki Çin. Yani kimse bunu henüz daha konuşmuyor. Meseleyi başka bu yönde ele alan fazla insan yok ama yani Amerika’nın burada özellikle çok yüksek oranda destek vermesinin arkasında bu işin öyle veya böyle Çin’i de etkileyecek olması, Çin’in Batıyla kurmaya çalıştığı ilişkileri, İran’la olan enerji ilişkisini keza enerji fiyatlarındaki ortaya çıkacak artışla Çin’in, Çin ekonomisinin zorlanacağını söyleyebiliriz.

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“ABD, İSRAİL’E BİR TAŞLA BİRDEN FAZLA KUŞ VURDURUYOR”

Yani burada Amerika İsrail’e bir taşta birden den fazla kuş vurduruyor aslında, niye? Şimdi çok net bir şekilde işte hemen gördük petrol fiyatlarına bir yükseliş başladı. Zaten zorda olan Avrupa ekonomileri bundan ister istemez belli oranda negatif etkilenecekler.

“ÇİN, EKONOMİK OLARAK ÇOK NEGATİF ETKİLENECEKTİR”

Ama büyük bir enerji tüketimi içinde olan ve enerji açlığı büyümesiyle beraber hızla artan Çin’in de bundan çok ciddi etkileneceğini tahmin etmek çok zor değil. Yani Çin bu işte baş öncelikle ekonomik olarak çok negatif etkilenecektir diye düşünüyorum. Bunu şimdi daha bizim coğrafyada pek kimse konuşmuyor. Biz daha başka meselelere ele alıyoruz ama bir vadede bunun da gündeme geleceğini ve Çin’in bu işi bir an önce bitmesi için devreye gireceğini, Rusya’nın devreye gireceğini, Bricks’in devreye gireceğini düşünmek makuldür diye hissediyorum."Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Çin Fatih Altaylı İran İsrail Türkiye savaş abd
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