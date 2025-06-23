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İsrail-İran savaşı o ülkeye sıçradı! ABD "48 saat" demişti, füzelerle vurdular

İsrail ve İran savaşı devam ederken yaşananların 3'üncü bir ülkeye sıçrama ihtimali vardı. ABD'nin saldırısı sonrasında İran'ın ABD'ye misilleme yapması bekleniyordu. 48 saat içinde beklenen saldırının hedefinde ise Katar'daki ABD üssünün olabileceği aktarılmıştı. İran'ın Katar'daki ABD üssünü 6 füzeyle vurduğu aktarıldı.

İsrail-İran savaşı o ülkeye sıçradı! ABD "48 saat" demişti, füzelerle vurdular
Recep Demircan

İsrail ve İran arasında savaş devam ediyor. İsrail'in İran'daki nükleer tesisleri hedef almasıyla başlayan savaş, 11'inci gününde... Cumartesi günü ABD'ye ait B-2'ler İran'ın Fordo tesisini vurmuştu. İran daha önce ABD'nin karışması durumunda Washington'ı hedef alacaklarını duyurmuştu.

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İRAN'IN HEDEFİNDE KATAR'DAKİ ABD ÜSSÜ MÜ VAR?

Bu gelişme sonrasında Orta Doğu'daki ABD üslerinde alarm verildi. ABD'li askeri yetkililer İran'ın Katar'daki ABD üssünü vuracağını ifade etti. Ülkede bulunan hava üssü bölgedeki en büyük ABD üssü olma özelliği taşıyor.

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HAVA SAHASI KAPATILDI

48 saat için İran'ın misilleme yapması beklenirken Katar, hava sahasını uçuşlara kapattı.

İRAN ÜSSÜ VURDU

İran'ın Doha'daki üssü vurduğu aktarıldı. Doha'daki ABD üssüne 6 füze fırlatıldığı aktarıldı.

23 Haziran 2025
23 Haziran 2025

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Katar
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