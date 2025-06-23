İsrail-İran savaşı o ülkeye sıçradı! ABD "48 saat" demişti, füzelerle vurdular

İsrail ve İran arasında savaş devam ediyor. İsrail'in İran'daki nükleer tesisleri hedef almasıyla başlayan savaş, 11'inci gününde... Cumartesi günü ABD'ye ait B-2'ler İran'ın Fordo tesisini vurmuştu. İran daha önce ABD'nin karışması durumunda Washington'ı hedef alacaklarını duyurmuştu.
Bu gelişme sonrasında Orta Doğu'daki ABD üslerinde alarm verildi. ABD'li askeri yetkililer İran'ın Katar'daki ABD üssünü vuracağını ifade etti. Ülkede bulunan hava üssü bölgedeki en büyük ABD üssü olma özelliği taşıyor.
48 saat için İran'ın misilleme yapması beklenirken Katar, hava sahasını uçuşlara kapattı.
İran'ın Doha'daki üssü vurduğu aktarıldı. Doha'daki ABD üssüne 6 füze fırlatıldığı aktarıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum