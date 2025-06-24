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İsrail, İran'ın misilleme saldırılarında bir askerinin öldüğünü duyurdu

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar günlerdir devam ediyor. İsrail, İran'ın misilleme saldırılarında bir askerinin öldüğünü duyurdu

İsrail, İran'ın misilleme saldırılarında bir askerinin öldüğünü duyurdu

İsrail Ordu Sözcüsü Nadav Shoshani, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, İran'ın güneydeki Birüssebi (Berşeva) bölgesine düzenlediği misilleme saldırısında Eitan Zaks'ın (18) isimli askerlerinin öldüğünü belirtti.

FÜZE SALDIRILARINDA BERŞEVA KENTİNDE 4 İSRAİLLİ ÖLDÜ

Berşeva'da ikamet eden ve İsrail ordusunda eğitim almakta olan askerin, İran'ın bu sabah düzenlediği füze saldırısında öldüğü kaydedildi. İsrail, ateşkes devreye girmeden önce İran'ın sabah 07:00'de düzenlediği füze saldırılarında Berşeva kentinde 4 İsraillinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun misilleme saldırılarında toplam 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını bildirdi.

TRUMP'TAN ATEŞKES DUYURUSU

ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde İsrail ile İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmuş, İsrail ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.

Son olarak İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump’ın "ateşkesi ihlal etme" uyarısına rağmen, İran'ın başkenti Tahran'a "sınırlı saldırı" düzenlediği belirtilmişti.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail füze saldırısı
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