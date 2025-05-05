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İsrail kabinesi Gazze'nin 'işgal planını' onayladı

Gazze'ye yönelik genişleyen abluka ile birlikte binlerce İsrailli yedek asker cepheye çağrılırken İsrail kabinesi, Gazze'ye yönelik işgalin genişletilmesini içeren planı onayladı.

İsrail kabinesi Gazze'nin 'işgal planını' onayladı

İsrail hükümeti Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol altına almayı ve süresiz olarak bölgede kalmayı hedefleyen planı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Dış basında yer alan haberlere göre; İsrail'in işgal planı "Gazze'nin fethi onaylandı" cümleleriyle servis edildi.

Bu kararla birlikte zaten abluka altında olan Gazze Şeridi'ne yönelik tam kapsamlı işgali içeren plan onaylandı.

Bu planın hayata geçirilmesi durumunda, İsrail'in Filistin topraklarındaki askeri operasyonlarını ciddi şekilde genişletmesi ve uluslararası alanda yoğun tepkiyle karşılaşması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
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