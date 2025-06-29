İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırdı

İsrail ordusunun, Lübnan’ın Ayta eş-Şab beldesine saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.
29.06.2025 11:59
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İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde, sınır bölgesindeki Nebatiye iline bağlı Ayta eş-Şab beldesine topçu atışlarıyla saldırı gerçekleştirdi. Saldırıya ilişkin bilgi paylaşılmadı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır
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