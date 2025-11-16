İsrail, Lübnan topraklarında BM askerlerini hedef aldı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü’nün (UNIFIL), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lübnan topraklarında konuşlu İsrail Merkava tankının sabah saatlerinde UNIFIL askerlerine ateş açtığı belirtildi. Saldırının UNIFIL askerlerinin yaklaşık 5 metre yakınına yapıldığı kaydedildi.

İsrail'in bu eyleminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının ihlali olduğu aktarılan açıklamada, İsrail ordusuna UNIFIL güçlerine ya da onların yakınındaki alanlara yönelik tüm saldırılarını durdurma çağrısı yinelendi.Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır