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İsrail Madleen gemisine el koymuştu! Gemidekilere ne olacağı belli oldu... Dışişleri'nden sert tepki!

Gazze'de yaşanan dramının önüne geçebilmek için gönderilen Madleen yardım gemisi İsrail ordusunun müdahalesine maruz kalmıştı. Aktivistlerin ve bir Türk vatandaşının da olduğu gemi, İsrail tarafından baskınla ele geçirildi. Savunma Bakanı Israel Katz, gemidekiler hakkında bilgi verdi. Dışişleri Bakanlığı ise Madleen gemisiyle ilgili İsrail'e tepki gösterdi. Bakanlıktan Madleen'e yapılan saldırıyla ilgili açıklamada, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır" dendi.

İsrail Madleen gemisine el koymuştu! Gemidekilere ne olacağı belli oldu... Dışişleri'nden sert tepki!

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırma amacıyla yola çıkan ve içerisinde bir Türk vatandaşı ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin de yer aldığı Madleen gemisine İsrail güçleri tarafından müdahale edildi. Gemiye el koyan İsrail'in Savunma Bakanı Katz, kutlama mesajı paylaştı. Katz ayrıca gemidekilere ne yapacaklarını da açıkladı.

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7 EKİM DETAYI

Katz, İsrail ordusunun gemiyi "hızlı ve güvenli" bir şekilde ele geçirmesinden dolayı kutlama mesajı yayınlarken aralarında iklim aktivisti Greta Thunberg ve Fransız vekil Rima Hassan da dahil olmak üzere çok sayıda insanın bulunduğunu doğruladı.

Katz, aralarında bir Türk aktivistin de bulunduğu geminin Aşdod limanına götürüleceğini söylerken, "İsrail ordusuna talimat verdim ve 7 Ekim'de yaşanan kıyımın dehşetinin video görüntülerinin izletilmesini sağlayacağım" dedi.

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Katz, "Onların, Hamas'ın nasıl bir terör örgütü olduğunu ve kimler için çalıştıklarını ve çocuklar, yaşlılar, kadınlara neler yaptıklarını göstereceğim" dedi.

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DIŞİŞLERİ'NDEN İLK TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı Madleen gemisiyle ilgili İsrail'e tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu “Madleen” adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.

Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.

Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail’in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail’in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır."

GEMİDE 12 AKTİVİST BULUNUYORDU

Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları bir saldırı düzenlemiş ve İsrail'in resmi verilerine göre 1200'den fazla insanı öldürmüştü.

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Bu saldırıdan sonra ise Filistin'de sivilleri hedef alan İsrail ise 54 binden fazla insanı öldürmüştü.

Kaynak: Nefes

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
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