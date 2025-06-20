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İsrail 'Öldürdük' demişti, günler sonra ortaya çıktı: "Hayattayım"

İsrail'in savaşı başlattığı İran saldırısında öldüğü söylenen İran lideri Ali Hamaney'in yakın müttefiki Ali Şemhani günler sonra ortaya çıktı. Şemhani'nin durumunun iyi olduğu açıklanırken İran halkına ve liderliğine gönderdiği kısa mesajda, “Hayattayım ve feda olmaya hazırım” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İsrail 'Öldürdük' demişti, günler sonra ortaya çıktı: "Hayattayım"
Devrim Karadağ

İsrail’in İran’a saldırılarını başlattığı 13 Haziran’da hedef aldığı Dini Lider Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani’nin hayatta ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

MESAJ GÖNDERDİ: "HAYATTAYIM VE FEDA OLMAYA HAZIRIM”

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) bağlı Fars Haber Ajansı'nın haberinde, İran’ın Dini Lideri Ali Hamaney’in danışmanı Ali Şemhani'nin, İran halkına ve liderliğine gönderdiği kısa mesajda, “Hayattayım ve feda olmaya hazırım” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

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Daha önce basına yansıyan haberlerde, Şemhani'nin ilk gün yapılan saldırılarda hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

NE OLMUŞTU?

13 Haziran’da İsrail’in Tahran’daki evine düzenlediği saldırıda ağır yaralandığı ifade edilen Şemhani’nin bir hastaneye nakledildiği iddia edilmişti. Bu bilgiler ilk olarak İran Ulusal Güvenlik Konseyi’ne yakınlığıyla bilinen Nour News tarafından paylaşılmıştı. Daha sonra İran’ın muhalif basını Şemhani’nin hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

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ALİ ŞEMHANİ KİMDİR?

Şemhani, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yakın yardımcılarından biri ve Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik önemli bir anlaşmanın imzalandığı görüşmelerde Tahran'ı temsil etti.

2013'ten itibaren on yıl boyunca ülkenin en üst düzey ulusal güvenlik yetkilisi olarak görev yaptı ve öncesinde Devrim Muhafızları ve Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere bir dizi önemli görevde bulundu.

Washington ve Avrupa'daki dış politika çevrelerinde iyi tanınan Şemhani, İran diplomasisinin yükselen yıldızlarından biriydi.

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Şemhani, Çin'in arabuluculuğunda Suudi yetkililerle yapılan ve iki ülkenin yıllar süren düşmanlığın ardından diplomatik ilişkileri yeniden kurmayı kabul etmesiyle sonuçlanan görüşmelerde İran'ı temsil etti.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail savaş
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