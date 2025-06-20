Trump tüm bölgeyi ateşe atacak! Korkutan iddia: Nükleer saldırı masada! İran'a atmaya hazırlanıyor

ABD'nin İran-İsrail savaşına doğrudan katılıp katılmayacağı henüz netleşmezken, Donald Trump yönetimi için 'Nikleer saldırıya hazırlanıyorlar' iddiası gündem yarattı. Sözcü'nün İngiltere merkezli The Guardian gazetesinden aktardığı habere göre, ABD ordusunu İran'ın dağ altında korunan Fordo nükleer tesisini yok etmek için sığınak delici bombalarınm yeterli olmayacağını ve bu sebeple nükleer silah kullanmayı düşünüyor.

"YALNIZCA TAKTİK NÜKLEER SİLAH ULAŞABİLİR"

Gazeteye konuşan iki ABD savunma yetkilisi, dağın derinliklerinde, füzelerin ulaşamadığı bu tesisine yalnızca taktik nükleer silahın ulaşabileceğini söyledi.

The Guardian, Başkan Donald Trump’ın henüz nükleer silah kullanmayı düşünmediğin yazdı.

Ancak Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News, bu iddiayı yalanladı ve Trump'ın nükleer silah kullanmayı düşündüğünü söyledi.

TRUMP'IN ELİ TETİKTE

Fox News muhabiri Jaqui Heinrich, Perşembe günü Beyaz Saray’dan edindiği bilgileri paylaştı.

Heinrich, “Beyaz Saray'daki üst düzey bir yetkili bana bu haberin doğru olmadığını söyledi. Hiçbir seçenek (nükleer silah dahil) masadan kalkmış değil. Ancak ABD ordusu Fordo’da görev için konvansiyonel sığınak delici bombaların yeterli olacağından oldukça emin” dedi.

Böyle bir hamlenin çok sayıda sivilin ölümüne, bölgenin uzun yıllar zehirlenmesine ve uluslararası krizin daha da derinleşmesine yol açacağı belirtiliyor.

Trump seçim kampanyasında “sonsuz savaşlara son verme” ve “Orta Doğu’ya barış getirme” vaadinde bulunmuştu.

RUSYA: 'NÜKLEER SİLAH BİR FELAKET OLUR'

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da konuya ilişkin açıklama yaptı. Peskov, “ABD’nin İran’da taktik nükleer silah kullanması felaket olur” dedi.

Peskov, bu açıklamasını ABD Başkanı'nın açıklamaların değil, medyada yer alan haberlere dayandırdığını belirtti. Hangi medya kuruluşlarına atıfta bulunduğunu ise açıklamadı.

Başkan Trump, İsrail ile İran arasında artan gerilim karşısında ABD’nin nasıl bir rol oynayacağına dair kararın önümüzdeki iki hafta içinde verileceğini söyledi.

İran ile yakın ilişkileri olan Rusya, Washington’u İsrail’e askeri destek vermemesi için sert şekilde uyarıyor.