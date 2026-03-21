  2. HABER
İsrail ordu, İran'da iki bilim adamına suikast düzenledi iddiası: "Gizli elektromanyetik projesi"nin lideriydiler

İsrail ordusunun, İran'da gizli bir proje için çalıştığı öne sürülen Muhammed Ali Hudabehş ve Muhammed Rıza isimli iki bilim adamını suikast düzenleyerek öldürdüğü öne sürüldü. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, bilim adamlarının "İran'ın gizli elektromanyetik projesi"nin liderleri olduğu iddia edildi.

İsrail ordu, İran'da iki bilim adamına suikast düzenledi iddiası: "Gizli elektromanyetik projesi"nin lideriydiler

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılayla başlayan savaşta İran Dini Lideri Ali Hameney başta olmak üzere birçok komutanı ve bilim insanı hedef alınmıştı. İsrail medyası, İranlı iki bilim insanına suikast düzenlendiğini ileri sürdü.

"İRAN'IN GİZLİ ELEKTROMANYETİK PROJESİ"NİN LİDERLERİNE SUİKAST İDDİASI

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, bilim adamlarının "İran'ın gizli elektromanyetik projesi"nin liderleri olduğu iddia edildi. Hudabehş ve Rıza'nın gece saatlerinde İsrail ordusu tarafından saldırıya uğradığı belirtilen haberde, İsrail'in iki bilim adamının öldüğü tahminine yer verildi.

İsrail ordu, İran da iki bilim adamına suikast düzenledi iddiası: "Gizli elektromanyetik projesi"nin lideriydiler 1

GİZLİ PROJEYİ FAALİYETE GEÇİRECEKLERDİ

Haberde, İran'ın hazirandaki 12 günlük savaşta İsrail tarafından hedef alınan gizli bir projeyi yeniden faaliyete geçirmeye çalıştığının tespit edildiği ileri sürüldü.

Söz konusu elektromanyetik projenin İsrail'in elektrik şebekesini felç etmeyi amaçladığı savunulan haberde, hedef alınan bilim adamlarının İsrail tarafından birkaç gündür izlendiği belirtildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İsrail ordu, İran da iki bilim adamına suikast düzenledi iddiası: "Gizli elektromanyetik projesi"nin lideriydiler 2

İRAN'DA ÖLENLERİN SAYISI 1348'E ULAŞTI

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Alaattin Kadayıfçıoğlu yakalandı Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Alaattin Kadayıfçıoğlu yakalandı

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Stratcom Zirvesi'ne ilişkin paylaşımCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Stratcom Zirvesi'ne ilişkin paylaşım
İtalya'da meydana gelen çığ felaketinde 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandıİtalya'da meydana gelen çığ felaketinde 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

En Çok Okunan Haberler
Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Görüntüleri ortaya çıktı! ''Abla dediği kişi onun celladı oldu''

Görüntüleri ortaya çıktı! ''Abla dediği kişi onun celladı oldu''

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Akaryakıta okkalı zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor

