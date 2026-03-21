İsrail ordu, İran'da iki bilim adamına suikast düzenledi iddiası: "Gizli elektromanyetik projesi"nin lideriydiler

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılayla başlayan savaşta İran Dini Lideri Ali Hameney başta olmak üzere birçok komutanı ve bilim insanı hedef alınmıştı. İsrail medyası, İranlı iki bilim insanına suikast düzenlendiğini ileri sürdü.

"İRAN'IN GİZLİ ELEKTROMANYETİK PROJESİ"NİN LİDERLERİNE SUİKAST İDDİASI

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, bilim adamlarının "İran'ın gizli elektromanyetik projesi"nin liderleri olduğu iddia edildi. Hudabehş ve Rıza'nın gece saatlerinde İsrail ordusu tarafından saldırıya uğradığı belirtilen haberde, İsrail'in iki bilim adamının öldüğü tahminine yer verildi.

GİZLİ PROJEYİ FAALİYETE GEÇİRECEKLERDİ

Haberde, İran'ın hazirandaki 12 günlük savaşta İsrail tarafından hedef alınan gizli bir projeyi yeniden faaliyete geçirmeye çalıştığının tespit edildiği ileri sürüldü.

Söz konusu elektromanyetik projenin İsrail'in elektrik şebekesini felç etmeyi amaçladığı savunulan haberde, hedef alınan bilim adamlarının İsrail tarafından birkaç gündür izlendiği belirtildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İRAN'DA ÖLENLERİN SAYISI 1348'E ULAŞTI

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Alaattin Kadayıfçıoğlu yakalandı

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır