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İsrail Ordu Radyosu duyurdu! Trump, Netanyahu ile teması kesme kararı aldı! "Kendisiyle oynanan biri olarak gösterilmekten nefret ediyor"

İsrail Ordu Radyosu muhabiri Yanir Cozin, İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde ABD Başkanı Donald Trump'ın manipüle edildiğine dair şüpheler nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla teması kesmeye karar verdiğini aktardı. Trump'ın "enayi" ve "kendisiyle oynanan biri" olarak gösterilmekten daha fazla nefret ettiği bir şey olmadığını belirten ve İsrailli yetkili, "O da Netanyahu ile teması kesmeye karar verdi." dedi.

İsrail Ordu Radyosu duyurdu! Trump, Netanyahu ile teması kesme kararı aldı! "Kendisiyle oynanan biri olarak gösterilmekten nefret ediyor"

İsrail Ordu Radyosu muhabiri Yanir Cozin, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli bir yetkiliye dayandırarak ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu ile ilişkisini koparma kararı aldığını belirtti.

Cozin'in paylaşımına göre, İsrailli yetkili, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Cumhuriyetçi senatörlere Trump'ın ne yapması gerektiği konusunda "küstahça" konuşmasının işe yaramadığını söyledi.

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Yetkili, çevresindeki kişilerin Trump'a "Netanyahu'nun kendisini manipüle ettiğini" söylediğini aktardı.

"ENAYİ OLARAK GÖSTERİLMEK NEFRET EDİYOR"

Trump'ın "enayi" ve "kendisiyle oynanan biri" olarak gösterilmekten daha fazla nefret ettiği bir şey olmadığını belirten yetkili, "O da Netanyahu ile teması kesmeye karar verdi." dedi.

Cozin, ABD'nin İsrail'le kötüleşen ilişkisinin kaynağı olarak, Tel Aviv yönetiminin İran ve Husiler konusunda somut bir plan ve takvim sunamamasına işaret etti.

İsrail Ordu Radyosu muhabiri, Netanyahu hükümetinin Gazze konusunda da somut öneri getiremediğine dikkati çekerek "Gazze'de de göreceğiz." ifadesini kullandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri Binyamin Netanyahu
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