HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail ordusu, Gazze açıklarında Filistinli balıkçılara saldırdı

İsrail askerleri, 10 balıkçıyı alıkoydu, 7'sini denize atarak 3 kişiyi de bilinmeyen bir yere götürdü

İsrail ordusu, Gazze açıklarında Filistinli balıkçılara saldırdı

İsrail donanmasının, Gazze kenti açıklarında çalışan Filistinli balıkçılara saldırdığı belirtildi.

Gazze'deki Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliğine bağlı Balıkçılar Komitesi Sorumlusu Zekeriya Bekr, AA muhabirine konuya dair açıklama yaptı.

İsrail donanmasının, iki teknede bulunan 10 balıkçıyı alıkoyduğunu, daha sonra 7'sini denize attığını, 3'ünü ise gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdüğünü dile getiren Bekr, donanmanın iki tekneyi ise ekipmanlarıyla birlikte imha ettiğini belirtti.

Bekr, ateşkes anlaşmasının 10 Ekim'de yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze Şeridi'nde ailelerinin geçimini sağlamak için çalıştıkları sırada İsrail tarafından gözaltına alınan balıkçıların sayısının ise 7'ye yükseldiğini aktardı.Kaynak: AABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’da bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildiŞanlıurfa’da bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi
CHP için ‘mutlak butlan’ kararı çıkmayınca olay olacak ‘Kılıçdaroğlu’ iddiası gündeme geldi!CHP için ‘mutlak butlan’ kararı çıkmayınca olay olacak ‘Kılıçdaroğlu’ iddiası gündeme geldi!

Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.