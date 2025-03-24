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İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesini hedef aldı! Ölü ve yaralılar var

24.03.2025 02:51
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Nasır Hastanesini hedef alması sonucu en az bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesinin ikinci katını füzelerle hedef aldı. saldırı nedeniyle hastanede yangın çıktı.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesini hedef aldı! Ölü ve yaralılar var

Sağlık alanından kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusunun hastaneyi hedef alan saldırısında en az bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nasır Hastanesi'nde çok sayıda yaralının bulunduğu cerrahi bölümünü hedef aldığı aktarıldı.

Yaralılardan birinin hayatını kaybettiği, aralarında sağlık ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı İsrail saldırısı kınandı.

Panik ortamının oluştuğu hastanenin hedef alınan bölümünün zarar gördüğü ve boşaltıldığı kaydedildi.

AA-20250323-37429966-37429962-ISRAIL_ORDUSUNUN_GAZZENIN_GUNEYINDEKI_NASIR_HASTANESINI_HEDEF_ALMASI_SONUCU_1_KISI_OLDU

Nasır Hastanesi, Gazze'nin güneyindeki en büyük hastane olarak kabul ediliyor ve çok sayıda hasta ile yaralıyı barındırıyor.

İsrail ordusu 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırılarını başlatmasından bu yana çok sayıda sağlık kuruluşunu hedef aldı.

İsrail saldırılarında Gazze'de 34 hastane hizmet dışı kaldı.

ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE YENİDEN SALDIRI BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 670'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1200'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 21'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 274'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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