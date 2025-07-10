İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki çatışmada 1 askerin öldüğünü açıkladı

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerinin hayatını kaybettiği çatışmanın bu sabah saatlerinde Han Yunus kentinde çıktığı belirtildi.

İsrail askerinin esir alınmaya çalışıldığı ancak sonrasında çıkan çatışmada öldürüldüğü belirtilen açıklamada, askerin kimliği açıklanmadı.

BİR GRUP İSRAİL ASKERİNE BASKIN YAPILDI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada ise Han Yunus'un doğusundaki Abesan Kebir beldesinde bir grup İsrail askerine baskın yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait bir Merkava tankı ve zırhlı personel taşıyıcı aracının yanı sıra iki askeri iş makinesinin hedef alındığı belirtildi.

7 EKİM 2023'TEN BERİ ÖLEN İSRAİL ASKER SAYISI 888 OLDU

Askeri iş makinesini kullanan İsrail askerlerinden birini Kassam Tugayları mensuplarının esir almaya çalıştığı ancak çıkan çatışmada öldürüldüğü açıklandı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri öldürülen ve "ismi açıklanmasına izin verilen" İsrail askeri sayısının 888 olduğunu bildiriyor.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır