İsrail ordusu, İran'da havalimanındaki iki F-14 uçağını İHA ile vurduğunu açıkladı

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, düzenlediği basın toplantısında, İran'ın nükleer programını ve füze kapasitesini sonlandırma iddiasıyla saldırıları genişletmeye devam ettiklerini söyledi.

İran'da hava savunma sistemleri, balistik füze ve İHA taşıyan kamyonları tespit ettikten sonra bunları hedef aldıklarını dile getiren İsrailli Sözcü, havalimanındaki iki F-14 uçağını İHA ile vurduklarını belirterek saldırının görüntülerini paylaştı.



Defrin, ayrıca İsrail'in hava saldırısı düzenlediği devlet televizyonu binasının "orduya hizmet verdiğini" ileri sürdü.

ABD üretimi F-14 savaş uçağı 1970'li yıllarda kullanıma girmiş, Amerikan ordusu tarafından 2006'da kullanımdan çıkarılmıştı.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır