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İsrail ordusu İran’ın onlarca yeni füze fırlattığını açıkladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan onlarca yeni füze fırlatıldığı belirtilerek, "Kurtarma ekipleri, zayiat bildirilen birçok bölgede faaliyetlerini sürdürüyor" denildi. İsrail basını ise ülkenin merkezindeki yerleşim bölgelerinde patlamaların meydana geldiğini ve en az 1 İran füzesinin doğrudan Tel Aviv’e isabet ettiğini duyurdu.

İsrail ordusu İran’ın onlarca yeni füze fırlattığını açıkladı

İran’dan İsrail’in askeri ve nükleer tesislerini hedef alan saldırılarına yeni misillemeler geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İran’dan fırlatılan onlarca yeni füze nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığı bildirildi. Halka sığınaklara girme çağrısı yapıldığı aktarılırken, füzelerin "bazılarının" engellendiği kaydedildi.

"KURTARMA EKİPLERİ ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYOR"

Bazı füzelerin yerleşim yerlerine isabet ettiği doğrulanan açıklamada, "Kurtarma ekipleri, zayiat bildirilen birçok bölgede faaliyetlerini sürdürüyor" denildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Tel Aviv’de patlamaların meydana geldiği ve hava savunma sisteminin bazı füzeleri önlemeye çalıştığı görüldü. İsrail basını ise ülkenin merkezindeki yerleşim bölgelerinde patlamaların meydana geldiğini ve en az 1 İran füzesinin doğrudan Tel Aviv’e isabet ettiğini duyurdu.

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İRAN’A AİT 5 İHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

IDF’den yapılan bir diğer açıklamada Arava Vadisi ve Eilat şehri semalarında şüpheli hava araçlarının tespit edilmesi üzerine sirenlerin çaldığı bildirildi. Uyarıların ardından devreye giren hava savunma sistemlerinin Eilat’ta 1, Arava Vadisi’nde 2 hedefi vurduğu aktarıldı. IDF ayrıca erken saatlerde İran’a ait 5 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği anların görüntülerini yayınladı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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