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İsrail ordusu, Netzarim Koridoru'ndaki kara işgalini genişletti

27.03.2025 17:00
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndaki işgalini genişlettiği ve batıdaki Raşid Caddesi'ne doğru ilerlediği belirtildi.

İsrail ordusu, Netzarim Koridoru'ndaki kara işgalini genişletti

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlar, batıda Raşid Caddesi ile doğuda Salahaddin Caddesi arasında uzanan Netzatim Koridoru'ndaki işgalini ilerleterek sürdürdü.

TANKLARDAN ATEŞ AÇILDI

İsrail'e ait tanklar Raşid Caddesi'ne doğru ilerlerken, tanklardan yoldaki Filistinlilere ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan bir Filistinli Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak salı günü Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusu, Hamas ile ateşkesi bozup yeniden hava saldırılarına başlamasının ardından Gazze'yi kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda 20 Mart'ta kara işgaline yeniden başladığını açıklamıştı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
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