İsrail ordusu, Netzarim Koridoru'ndaki kara işgalini genişletti

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlar, batıda Raşid Caddesi ile doğuda Salahaddin Caddesi arasında uzanan Netzatim Koridoru'ndaki işgalini ilerleterek sürdürdü.
İsrail'e ait tanklar Raşid Caddesi'ne doğru ilerlerken, tanklardan yoldaki Filistinlilere ateş açıldı.
Saldırıda yaralanan bir Filistinli Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi'ne kaldırıldı.
İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak salı günü Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.
İsrail ordusu, Hamas ile ateşkesi bozup yeniden hava saldırılarına başlamasının ardından Gazze'yi kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda 20 Mart'ta kara işgaline yeniden başladığını açıklamıştı.
Kaynak: AA
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