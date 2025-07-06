İsrail ordusu, yargı kararına rağmen Tulkerim Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerini yıkıyor

Tulkerim Valisi Abdullah Kemil, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Tulkerim Mülteci Kampı'nda 104 binanın yıkılması yönünde daha önce aldığı kararı uygulamakta ısrar ettiğini bildirdi.

Kemil, ordunun, İsrail Yüksek Mahkemesinin "Filistinlilerin evlerine yönelik toplu yıkımın geçici olarak dondurulması kararına" rağmen yıkıma devam ettiğini belirtti.

İSRAİL YÜKSEK MAHKEMESİ 3 TEMMUZ'DA YIKIMLARI DURDURAN KARAR ALMIŞTI

Ordu, 30 Haziran'da Tulkerim Mülteci Kampı'nda 1600'den fazla kişinin yaşadığı toplam 104 bina için daha yıkım kararı vermiş ve ilk etapta yıkılacak 50 binada mukim Filistinlilere eşyalarını taşımaları için birkaç saat süre tanımıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi ise 3 Temmuz'da Tulkerim Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerine yönelik toplu yıkımın geçici olarak dondurulması yönünde karar almıştı.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır