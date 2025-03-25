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  4. İsrail ordusundan Suriye'deki askeri üslere hava saldırısı

İsrail ordusundan Suriye'deki askeri üslere hava saldırısı

25.03.2025 11:52
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İsrail ordusu, Suriye'nin orta kesimindeki Humus ilindeki askeri üsleri hedef aldığını duyurdu.

İsrail ordusundan Suriye'deki askeri üslere hava saldırısı

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Humus ilindeki Tedmur ve T4 askeri hava üslerini vurduğu belirtildi.

İsrail savaş uçakları, 22 Mart'ta da Humus ilinde T4 Askeri hava üssüne ve Tedmur ilçesindeki devrik rejimden kalma askeri noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİNİ DERİNLEŞTİRMESİ

İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık'ta işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajı vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail
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