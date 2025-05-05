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İsrail savaş uçakları, Yemen'e hava saldırıları düzenledi! Husiler'den açıklama geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Husiler'e yönelik tehdidinin ardından İsrail savaş uçaklarının Yemen'e hava saldırıları düzenlediği belirtildi. Yemen'deki Husiler ise ülkenin batısında yer alan Hudeyde Limanı’nın ABD ve İsrail tarafından düzenlenen 6 hava saldırısıyla hedef alındığını duyurdu.

İsrail savaş uçakları, Yemen'e hava saldırıları düzenledi! Husiler'den açıklama geldi

İsrail basınına bilgi veren İsrailli üst düzey bir yetkili, savaş uçaklarının Yemen'e hava saldırıları gerçekleştirdiğini doğruladı.

İsmi açıklanmayan söz konusu yetkili, onlarca savaş uçağının gerçekleştirdiği saldırıdan önce İsrail’in ABD’yi bilgilendirdiğini ifade etti.

Kanal 12 televizyonunun güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberde, İsrail savaş uçaklarının Yemen'de 10'dan fazla hedefe yaklaşık 48 bomba attığı kaydedildi.

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Daha önce de hava saldırılarıyla hedef alınan Hudeyde Limanı'nın ağır hasar aldığı, Husilere ait çimento fabrikalarının vurulduğu bildirildi.

Kanal 13 televizyonuna konuşan İsrailli bir güvenlik yetkilisi ise hava saldırısı sonrası Husilerden gelecek karşı saldırılara hazırlandıklarını belirtti.

HUSİLER: 6 HAVA SALDIRISIYLA HEDEF ALINDI

Yemen'deki Husiler ise ülkenin batısında yer alan Hudeyde Limanı’nın ABD ve İsrail tarafından düzenlenen 6 hava saldırısıyla hedef alındığını duyurdu.

Husilere ait El-Mesira televizyon kanalının Telegram hesabında paylaştığı haberde, Hudeyde Limanı’nın ABD ve İsrail tarafından 6 hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

Hudeyde kentindeki Bacil ilçesinde yer alan Bacil çimento fabrikasının de İsrail saldırısında vurulduğu kaydedildi.

  • Netanyahu, Yemen'deki Husilere saldırı tehdidinde bulunmuştu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'deki Husilerin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı vurmasının ardından dün saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusunun Husilere karşı harekete geçeceğini söyleyen Netanyahu, "ABD ile koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Geçmişte onlara (Husilere) saldırılar düzenledik ve gelecekte de onlara saldırılar düzenleyeceğiz." demişti.

Yemen'deki Husiler, dün İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben GurionHavaalanı'nı balistik füzeyle vurmuştu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Yemen Husiler
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