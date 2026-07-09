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İsrail Savunma Bakanı: "İran'a gerekirse tek başımıza saldırırız"

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a "gerektiğinde tek başına" saldırmak için teyakkuzda ve hazır olduklarını savundu. Genelkurmay Başkanı Zamir ise "Üzerinde çalıştığımız yeni planlar var" dedi.

İsrail Savunma Bakanı: "İran'a gerekirse tek başımıza saldırırız"

İsrail ordusu hava kuvvetlerinin mezuniyet töreninde konuşan Savunma Bakanı Katz, İran'a yönelik saldırılar ve Lübnan'ın güneyinde sürdürdükleri işgale ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katz, İsrail ordusunun İran'a tek başına hava saldırıları gerçekleştirmeye hazır olduklarını ileri sürdü.

İsrail Savunma Bakanı: "İran a gerekirse tek başımıza saldırırız" 1

Lübnan’ın güneyinde işgali sürdüreceklerini bir kez daha yineleyen Katz, "Lübnan'a girmek için kimseden izin istemedik, orada kalmak için de bir izne ihtiyacımız yok." ifadesini kullandı.

Katz, "Hizbullah silahsızlandırılana kadar" Lübnan’ın güneyinde kalmaya, gerektiğinde saldırılar düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

"YENİ PLANLAR ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ"

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise törende yaptığı konuşmada, ordunun hem İran hem de Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve İran'a anında saldırı düzenlemek üzere hazırlıklarını tamamladıklarını vurguladı.
İsrail Savunma Bakanı: "İran a gerekirse tek başımıza saldırırız" 2
İran'a yönelik saldırıların henüz sona ermediğini savunan Genelkurmay Başkanı Zamir, "Üzerinde çalıştığımız yeni planlar var. Önümüzde hala büyük operasyonların bizi beklediğini öngörüyoruz. Hazırlıklı olun." dedi.

İsrail basını, ABD'nin çarşamba gecesi İran'a yönelik geniş kapsamlı hava saldırılarının ardından, Tahran veya Lübnan'dan gelebilecek olası misillemelere karşı hazırlıklarını artırdığını yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusu dün gece saatlerinde İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef almıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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