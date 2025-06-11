İsrail Savunma Bakanı'ndan Refah'ta toplanacak protestoculara saldırı tehdidi

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Katz'ın İsrail ordusuna protestocuların Mısır'dan Gazze'ye girişine engel olunması talimatı verdiği duyuruldu.

Katz açıklamasında, "Mısırlı yetkililerden cihatçı protestocuların Mısır-İsrail sınırına gelmelerini engellemelerini ve provokasyon yapmalarına ve Gazze'ye girmeye çalışmalarına izin vermemelerini bekliyorum." diyerek yapılması planlanan eyleme onlarca ülkeden katılacak göstericileri "cihatçı protestocular" olarak niteledi.



"TÜM ILIMLI ARAP REJİMLERİ" İÇİN TEHDİT

İsrail ordusunun buna izin vermeyeceğini belirterek saldırı tehdidinde bulunan Katz, protestocuların Mısır'ı da tehlikeye attığını ve bölgedeki "tüm ılımlı Arap rejimleri" için tehdit oluşturduğunu savundu.

Katz, göstericilerin Hamas'la güçlerini birleştirme ve ona yardım etme arzusu taşıdığı iddiasında bulundu.



GÖSTERİCİLER REFAH SINIR KAPISI'NDA BULUŞMAYI HEDEFLİYOR

Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanyalı yaklaşık 2 bin aktivistin bulunduğu Mağrip Direniş Konvoyu, yola çıktığı Tunus'u geride bırakarak Libya'ya ulaştı.

Ayrıca dünyanın dört bir tarafından aktivistler Küresel Gazze Yürüyüşü için Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmaya başladı.

Aktivistler, 12 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelmeyi, 15 Haziran'da Refah Sınır Kapısı'na ulaşmayı hedefliyor.

(AA)

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