İsrail uçaklarından Suriye'deki tarım arazilerine bilinmeyen sıvı püskürtüldü: 'Bölgeye yaklaşmayın' uyarısı

İsrail uçağı, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra kırsalındaki tarım arazilerine içeriği bilinmeyen sıvı maddeler püskürttü. Söz konusu arazilerden test için örnekler alındığı ve bölge halkına 'bu alan girmeyin' uyarısı yapıldığı bildirildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA'ya göre, İsrail'e ait bir uçak, Kuneytra kırsalının güneyindeki Ebu Mazra çiftliği ve El-Hanut köyünün batısındaki tarım arazilerine tanımlanamayan maddeler püskürttü.

Haberde bu olayın ilk kez yaşanmadığı ve geçen pazar günü de Kuneytra kırsalının güneyindeki El-Rafid kasabasında ormanlık alanlara, tarlalara ve meralara İsrail uçakları tarafından bilinmeyen maddeler püskürtüldüğü belirtildi.

ARAZİDEN ÖRNEKLER ALINDI, BÖLGE HALKI TEDİRGİN: "BU ALAN GİRMEYİN"

Kuneytra tarım ve orman müdürlüklerinin söz konusu arazilerden test için örnekler aldığı, müdürlüklerin test sonuçları açıklanana kadar çiftçileri ve hayvan sahiplerini ilaçlama yapılan alanlara yaklaşmamaları veya buralarda otlatma yapmamaları konusunda uyardığını kaydetti.

27 Ocak 2026
27 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail tarım arazi saldırı
