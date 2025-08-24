HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail Yemen'e saldırmıştı! Netanyahu'dan açıklama

İsrail'in Yemen'e yönelik saldırısından sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan açıklama geldi. Netanyahu, "Husiler, İsrail'e karşı saldırganlıklarının bedelini çok ağır şekilde ödeyeceklerini öğreniyorlar" dedi.

İsrail Yemen'e saldırmıştı! Netanyahu'dan açıklama
Recep Demircan

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, başkent Tel Aviv'de İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir üste İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ve İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir ile Yemen'e düzenlenen hava saldırısına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Netanyahu, burada yaptığı açıklamada, "Kim bize saldırırsa biz de ona saldıracağız. Bütün bölgenin İsrail'in gücünü ve kararlılığını gördüğünü düşünüyorum. Husiler, İsrail'e karşı saldırganlıklarının bedelini çok ağır şekilde ödeyeceklerini öğreniyorlar" dedi.

"HER FÜZENİN BEDELİNİ MSİLİYLE ÖDEYECEKLER"

İsrail Savunma Bakanı Katz da açıklamasında, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Husilerin Yemen'deki başkanlık sarayını imha etti ve yakıt depoları ile elektrik santrallerini vurdu. Hava ve deniz ablukasını sürdürürken, Husilerin altyapısını vurmaya da devam ediyoruz. İsrail'e fırlattıkları her füzenin bedelini misliyle ödeyecekler" ifadelerini kullandı.

Katz'ın Sana'daki başkanlık sarayının imha edildiğine ilişkin iddiasına Yemen'den bir doğrulama gelmedi.

YEMEN'DEKİ SALDIRI

Yemen Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısında en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

İsrailli yetkililer, Yemen'e yönelik saldırının Yemenli Husilerin geçtiğimiz cuma günü "Filistin-2" hipersonik balistik füzesi ile İsrail'i hedef almasına bir misilleme olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Söz konusu saldırıda Husiler tarafından ateşlenen füze havada parçalara ayrılmış, İsrail'e ait hava savunma sistemleri ise parça tesirli savaş başlığını karşılamakta zorlanmıştı. İsrailli yetkililer, ülkenin merkez bölgesinde çeşitli noktalarda patlamaların yaşandığı saldırıda can veya mal kaybı olmadığını aktarmıştı.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de mobilya atölyesinde yangın! Ekipler müdahale ettiİzmir'de mobilya atölyesinde yangın! Ekipler müdahale etti
Netanyahu, Husiler'e meydan okudu: Çok ağır şekilde ödeyeceklerNetanyahu, Husiler'e meydan okudu: Çok ağır şekilde ödeyecekler

Anahtar Kelimeler:
İsrail Yemen netanyahu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Alper Yılmaz'dan Kayserispor maçı öncesi şok paylaşım!

Barış Alper Yılmaz'dan Kayserispor maçı öncesi şok paylaşım!

Sohbet uygulaması Azar'a erişim engeli geldi

Sohbet uygulaması Azar'a erişim engeli geldi

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

CHP'li vekil paylaştı! Çerçioğlu'nun AK Parti ile ilgili kitap yazdığı ortaya çıktı

CHP'li vekil paylaştı! Çerçioğlu'nun AK Parti ile ilgili kitap yazdığı ortaya çıktı

Meteoroloji duyurdu: Bu hafta serinleyeceğiz!

Meteoroloji duyurdu: Bu hafta serinleyeceğiz!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.