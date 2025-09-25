HABER

İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu! Saldırı sırasında Husilerin lideri konuşma yapıyordu

İsrail ordusu, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi.İsrail basını, İsrail’in saldırıyı Husilerin lideri Abdülmelik El Husi’nin haftalık konuşmasını yaptığı sırada gerçekleştirdiğini yazdı. Dün de Yemen'deki Husiler’in, İsrail'in güneyindeki Eilat kentine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 50 kişi yaralanmıştı.

İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya bir kez daha hava saldırısı düzenledi. Sana'da şiddetli patlamalar meydana gelirken, ölü ve yaralı sayısı konusunda henüz bir açıklama gelmedi.

YEMEN, İSRAİL'İ VURMUŞTU

Yemen'den atılan insansız hava aracının (İHA) İsrail'in güneyindeki Eylat kentine isabet etmesi sonucu yaralananların sayısı 3'ü ağır 50 kişiye yükseldi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, Yemen'den gelen patlayıcı yüklü İHA'nın güneydeki Eylat kentinde düşmesi sonucu yaralanan sayısının arttığı belirtildi.

İsrail, Yemen in başkenti Sana yı vurdu! Saldırı sırasında Husilerin lideri konuşma yapıyordu 1

İHA'lı saldırı nedeniyle 3'ü ağır 50 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların tedavi için bölgedeki Yoseftal Hastanesi'ne götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Yemen'den gelen İHA'nın Eylat kentinde bir otelin yanına düştüğü bilgisini aktardı. KAN, İsrail ordusunun hava savunma füzeleri attığı ancak İHA'yı düşüremediğine işaret etti.
İsrail, Yemen in başkenti Sana yı vurdu! Saldırı sırasında Husilerin lideri konuşma yapıyordu 2
Yedioth Ahronoth gazetesindeki haberde, söz konusu İHA'nın Eylat kent merkezinde ticaret ve eğlence yerlerinin olduğu bölgeye düştüğü belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin gönderdiği İHA'yı engelleme girişimlerinin başarısız olduğu kaydedildi.

Sosyal medyada dolaşıma giren videoda, Yemen'den gönderilen İHA'nın sahile yakın bir alana isabet ettiği görülüyor.

Yemen'deki Husilerin İsrail'e fırlattığı bir İHA, 7 Eylül'de ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanı'na isabet etmiş ve bir kişi hafif yaralanmıştı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

