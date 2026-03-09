Balıkesir’de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Sındırgı çevre yolu üzerindeki İbiller Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emre Kaya idaresindeki otomobil ile A.Ç. yönetimindeki kamyon kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan H.K. ve A.K. yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Kazada hayatını kaybeden kişinin Emre Kaya olduğu öğrenildi. Sındırgı Belediyesi personeli olduğu belirtilen Kaya’nın cenazesinin İbiller Mahallesi’nde toprağa verileceği bildirildi. Öte yandan, kazanın meydana geldiği İbiller Kavşağı’nda daha önce de birçok trafik kazasının yaşandığını belirten vatandaşlar, bölgede gerekli trafik düzenlemelerinin yapılmasını ve kalıcı bir çözüm üretilmesini istedi.



