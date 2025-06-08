HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail yine yardım almaya giden sivilleri vurdu: 6 ölü, 50 yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım almaya giden sivillere ateş açması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti, 50 Filistinli yaralandı.

İsrail yine yardım almaya giden sivilleri vurdu: 6 ölü, 50 yaralı

İsrail, Gazze Şeridi’nde bir kez daha insani yardım almaya giden sivillere ateş açtı. İsrail güçlerinin bölgenin güneyindeki Refah kentinde insani yardım almaya giden sivillere ateş açması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti, 50 Filistinli yaralandı. Filistinli kaynaklar, ölü ve yaralıların Han Yunus’taki Nasser Hastanesi’ne nakledildiğini aktardı.

Gazze Şeridi’ndeki Hükümet Medya Ofisi’ne göre, ABD ve İsrail destekli yeni yardım mekanizmasının 10 gün önce faaliyete geçmesinden bu yana yardım dağıtımı sırasında yaşanan can kaybı 116’ya ulaştı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kendisine şiddet uygulayan eşini savunan kadına vatandaşlardan tepkiKendisine şiddet uygulayan eşini savunan kadına vatandaşlardan tepki
Kurban Bayramı’nda Caddebostan Plajında yoğunluk oluştuKurban Bayramı’nda Caddebostan Plajında yoğunluk oluştu

Anahtar Kelimeler:
İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Araç sahipleri dikkat: Trafik cezalarına büyük zam, hapis cezası yolda!

Araç sahipleri dikkat: Trafik cezalarına büyük zam, hapis cezası yolda!

Bakanlık didik didik inceledi yüzlerce kişiyi tespit etti!

Bakanlık didik didik inceledi yüzlerce kişiyi tespit etti!

Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması! '2 kişi şüpheli...'

Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması! '2 kişi şüpheli...'

Bayram tatili için geldi, arkadaşı tarafından öldürüldü!

Bayram tatili için geldi, arkadaşı tarafından öldürüldü!

Önce İngiltere şimdi de Almanya... Avrupa savaşa hazırlanıyor! Tarih bile verildi

Önce İngiltere şimdi de Almanya... Avrupa savaşa hazırlanıyor! Tarih bile verildi

O ülkede kan donduran görüntüler! Başkan adayına suikast girişimi... Başından vuruldu!

O ülkede kan donduran görüntüler! Başkan adayına suikast girişimi... Başından vuruldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.