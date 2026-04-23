İsrailli Bakan Katz: "İsrail, Hamaney hanedanlığını ortadan kaldırmak için ABD’den yeşil ışık bekliyor"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "İsrail, İran'a karşı savaşa yeniden başlamaya hazır. İsrail, Hamaney hanedanlığını ortadan kaldırmak ve ülkeyi ‘karanlık çağlara’ döndürmek için ABD’den yeşil ışık bekliyor" dedi.

ABD-İran arasındaki hassas ateşkes sürerken İsrail’den bölgedeki gerilimi yükseltebilecek yeni bir açıklama geldi.

İSRAİL ABD'DEN 'YEŞİL IŞIK' BEKLİYOR

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, bölgedeki ve taraflar arasındaki değerlendirmesinde, "İsrail, İran'a karşı savaşa yeniden başlamaya hazır. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) savunma ve saldırı açısından hazırlıklı halde ve hedefler belirlenmiş durumda" dedi.

"HAMANEY HANEDANLIĞINI TAMAMEN ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Katz, "İsrail, Hamaney hanedanlığını tamamen ortadan kaldırmak ve İran’ın enerji ile elektrik altyapısını hedef alarak ülkeyi ‘karanlık çağlara’ döndürmek için ABD’den yeşil ışık bekliyor" ifadelerini kullandı.

"BU SEFERKİ SALDIRI ÖLÜMCÜL OLACAK"

İran’a yönelik muhtemel yeni saldırıların çok daha ağır olacağını savunan İsrailli bakan, "Bu seferki saldırı farklı ve ölümcül olacak. En acı verici noktalara yıkıcı darbeler indirecek, (İran’ın) temellerini sarsacak ve çökecektir" şeklinde konuştu.

23 Nisan 2026
23 Nisan tüm yurtta törenlerle kutlandı, dev derbinin hakemi belli oldu! İşte 23 Nisan'ın haber özeti...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
15 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti15 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Adana'da üniversiteli genç boğulma tehlikesi geçirdi! Hayati tehlikesi varAdana'da üniversiteli genç boğulma tehlikesi geçirdi! Hayati tehlikesi var

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Kaybolduğuna 9 yaşındaydı! Tuncay Sonel detayı: 'Dediği ne anlama geliyor bilmiyorum'

Kaybolduğuna 9 yaşındaydı! Tuncay Sonel detayı: 'Dediği ne anlama geliyor bilmiyorum'

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

Emekli zammı için Özgür Erdursun beklediği rakamı açıkladı

Emekli zammı için Özgür Erdursun beklediği rakamı açıkladı

Akaryakıt tabelası gece yarısı değişti!

Akaryakıt tabelası gece yarısı değişti!

