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  4. İsrailli Bakan Saar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! Türkiye'den sert tepki: 'Reddediyoruz'

İsrailli Bakan Saar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! Türkiye'den sert tepki: 'Reddediyoruz'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
30.03.2025 21:31
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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşım yapmıştı. Saar'ın paylaşımına Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, Saar tarafından yapılan açıklamayı "küstahça" olarak nitelendirdi ve reddetti.

İsrailli Bakan Saar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! Türkiye'den sert tepki: 'Reddediyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"KÜSTAHÇA AÇIKLAMAYI REDDEDİYORUZ"

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddiaların, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçası olduğu vurgulandı.

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"HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada, bu tutumun, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişeleri derinleştirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İsrailli yetkililerin propaganda faaliyetleri, Türkiye’nin hakikati en açık biçimde dile getirme kararlılığını asla sarsamayacaktır. İsrail’in hedef aldığı masum sivillerin yanında durmaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceğiz."

MESNETSİZ PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan mesnetsiz paylaşımda bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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Bakan İsrail cumhurbaşkanı erdoğan
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