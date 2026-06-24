İsrailli bakandan ABD'ye İran uyarısı: "Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz"

ABD ile İran arasındaki mutabakat sonrası Tel Aviv'den beklenmedik bir tepki geldi. İsrailli Bakan Zohar, İran ile ABD'ye sert bir mesaj gönderdi.

"ABD'NİN TUTUMU İYİ DEĞİL"

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, ABD yönetimini İran ile yürüttüğü müzakereler nedeniyle eleştirerek, "ABD'nin şu anda İran meselesindeki tutumu iyi değil. Kiminle karşı karşıya olduklarını kavrayamıyorlar" ifadelerini kullandı.

"ABD İSRAİL İLE ÇATIŞMA ROTASINA GİRECEK"

Zohar, "ABD yakın gelecekte İsrail ile bir çatışma rotasına girecek ve bizim ABD'ye vereceğimiz yanıt otomatik olmayacak. Askeri adımlarımızı güvenlik çıkarlarımız belirleyecek" şeklinde konuştu.

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakat zaptının etkinliğine ilişkin şüphelerini dile getiren Zohar, "Benim görüşüme göre ABD ile yapılacak bir anlaşma nükleer silah sorununu çözemeyecek ve savaş aşaması insanların düşündüğünden daha hızlı geri dönecek" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır