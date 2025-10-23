HABER

İsrailli bakandan Filistinliler için dehşete düşüren sözler: "Ellerinden her şeyi aldık! Tek bir şey kaldı..."

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanelerinde en basit haklardan dahi mahrum bıraktıkları Filistinli esirlere yaptıkları işkencelerle övünerek, Filistinli esirlerin idamını öngören yasa tasarısının Meclis'ten geçirilmesi çağrısını yineledi. Alaycı bir tavırla Filistinli esirler aleyhinde konuşan Ben-Gvir, "Neredeyse her şeyden yoksun bırakıldılar; reçel, çikolata, televizyon ya da radyo yok. Onlardan her şeyi aldık; tek şey kaldı o da idam yasası" dedi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanelerinde en basit haklardan dahi mahrum bıraktıkları Filistinli esirlere yaptıkları işkencelerle övünerek, Filistinli esirlerin idamını öngören yasa tasarısının Meclis'ten geçirilmesi çağrısını yineledi. Alaycı bir tavırla Filistinli esirler aleyhinde konuşan Ben-Gvir, "Neredeyse her şeyden yoksun bırakıldılar; reçel, çikolata, televizyon ya da radyo yok. Onlardan her şeyi aldık; tek şey kaldı o da idam yasası." diye konuştu.

DİZLERİ ÜZERİNE ÇÖKEN FİLİSTİNLİ 3 ESİRİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI: "FİLİSTİNLİ ESİRLER HAK ETTİKLERİ ŞEKİLDE..."

Ben-Gvir, İsrail'in güneyinde yer alan Ketziot Hapishanesi’nde Filistinli esirlerin tutulduğu küçük hücrenin önünde kaydettiği videoyu sosyal medyada paylaştı.

İçinde 3 Filistinli esirin yerde dizleri üzerinde bekletildikleri küçük hücrenin önünde duran Ben-Gvir, "Filistinli esirler hak ettikleri şekilde yerlerde oturtuluyor." dedi.

Alaycı bir tavırla Filistinli esirler aleyhinde konuşan Ben-Gvir, "Neredeyse her şeyden yoksun bırakıldılar; reçel, çikolata, televizyon ya da radyo yok. Onlardan her şeyi aldık; tek şey kaldı o da idam yasası." diye konuştu.

"TERÖRİSTLER İÇİN İDAM CEZASI" AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Filistin halkına ve kutsallarına yönelik saldırılarıyla sürekli gündeme gelen İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, birkaç gün önce de İsrail'deki bir hapishaneye ziyareti esnasında Gazze'deki yıkımı gösteren posterin önünde yaptığı konuşmayı Instagram hesabından paylaşmıştı.

Ben-Gvir, söz konusu paylaşımdan bir gün sonra 21 Ekim'de de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere işaret ederek, "teröristler için idam cezası" yasasının en kısa sürede çıkarılmasını umduklarını ifade etmişti.

İDAM CEZASI İÇİN HÜKÜMETE ZAMAN BASKISI

"O zamana kadar, hak ettikleri şartlar altında cezaevinde kalmaya devam edecekler." ifadesini kullanan Ben-Gvir, gözaltı koşullarını yasal olarak mümkün olan en asgari düzeyde tutacağını ve bu koşulları daha da sıkılaştırarak caydırıcılığı güçlendirmeye devam edeceğini savunmuştu.

Ben-Gvir, bunlardan önceki açıklamalarında ise "terör suçları için idam cezası" yasa tasarısı 3 hafta içinde oylama için Meclis Genel Kuruluna getirilmezse, iktidara destek vermeyeceği tehdidinde bulunmuştu.

(AA)

23 Ekim 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
