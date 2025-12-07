HABER

Aydın’da puslu sabah manzaraları mest etti

Aydın’da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olan yoğun sis, kenti adeta beyaz bir örtüyle kapladı.

Aydın’da puslu sabah manzaraları mest etti

Şehrin üzerinde beliren puslu manzara kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, trafikte ise sürücülere zor anlar yaşattı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Özellikle erken saatlerde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar hızlarını düşürmek zorunda kaldı. Kentin yüksek kesimleri ve ovaya bakan bölgelerde sis daha yoğun hissedilirken, şehrin üzerindeki doğal manzara görenlerin cep telefonlarına sarılmasına neden oldu. Sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar yüksek kesimlere çıkıp Aydın’ı resmederek ortaya çıkan görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Aydın'da puslu sabah manzaraları mest etti 6

Anahtar Kelimeler:
Aydın
