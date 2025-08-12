HABER

İsrailli emekli ve yedek savaş uçağı pilotları Gazze’nin işgaline yönelik planı protesto etti

İsrail Hava Kuvvetleri’nden emekli ve yedek olan 200 kadar savaş uçağı pilotu, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Gazze Şehri’ni işgal planını protesto etmek için sokağa indi. Protestoya İsrail’in eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz da katıldı.

İsrail’de savaş uçağı pilotları Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Gazze Şehri’ni işgal planını protesto etti. İsrail Hava Kuvvetleri’nden emekli ve yedek olan 200 kadar savaş uçağı pilotu, başkent Tel Aviv’deki Kirya askeri üssü önünde toplandı. Pilotlar, hükümete derhal bir rehine anlaşması yapılması çağrısında bulunarak, uzun süredir kayıp olan İsrail Hava Kuvvetleri pilotu Ron Arad'ın eşi Tami Arad'ın mektubunu okudu.

Mektupta, "rehineleri kurtarma aciliyetinin göz ardı edildiği" ve Netanyahu’nun Gazze'yi ele geçirme planı "ölüm tuzağı" olarak nitelendirildi.

"APTALCA SAVAŞI DURDURUN"

Protestocuların arasında yer alan eski bir savaş uçağı pilotu olan İsrail’in eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, "Yeter. Bu gereksiz aptalca savaşı durdurun" dedi.
Görevdeki İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e seslenen Halutz, "Mesihçilerin bizi karanlığa sürüklemesine izin vermeyin. İmkansız bir hedefe ulaşmak için yapılacak herhangi bir eylem rehinelerin ölümüne yol açabilir" dedi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

