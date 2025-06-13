İsrailliler, İran'ın misilleme saldırısı endişesiyle marketleri talan ettiler ve rafları boşaltılar

Uzun süredik diplomatik gerilimle devam eden İsrail-İran arasındaki ilişki, resmen savaşa dönüştü.



İsrail'in dün gece İran'ın başkenti Tahran'a başlattığı saldırılara İran bugün İsrail'in başkenti Tel Aviv'e füzeli saldırı düzenleyerek karşılık verdi.



İSRAİL'DE SALDIRI KORKUSU... MARKETLERİ TALAN ETTİLER

İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarının ardından İsrailliler, İran ordusunun misilleme saldırısı endişesiyle Aşkelon kentindeki marketlere akın ederek rafları boşaltılar.



İRAN BALİSTİK FÜZE SALDIRILARI BAŞLATTI

İran, İsrail’e yönelik balistik füze saldırılarını başlattı. Tel Aviv'den dumanlar ve siren sesleri yükseldi. Öte yandan İran'ın iki İsrail savaş uçağını düşürdüğü iddia edildi. İran, "2 İsrail uçağını düşürdük, 1 pilot esirimiz" dedi.



7 NOKTAYA İSABET ETTİ!

İran'dan atılan füzelerin İsrail'de 7 noktaya isabet ettiği, bu bölgelerde çalışmaların sürdüğü aktarıldı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

(AA)