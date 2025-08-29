İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? 2025 işsizlik maaşı başvurusu yapma

Bir tür vatandaşa destek uygulaması olan işsizlik maaşı, belli bir süre için ödenir. İşsizlik maaşı almak için kişilerin bazı şartları yerine geçirmiş olması gerekmektedir. Bir sosyal güvenlik uygulaması olan işsizlik maaşı, kişilerin işsiz kaldıkları süreç içinde yaşayabilecekleri gelir kaybının telafi edilmesini hedeflemektedir.

Sadece belli başlı şartlara sahip olan kişilerin yararlanabildiği işsizlik maaşı uygulaması talep üzerine verilmektedir. Kişi işsizlik maaşı için ilgili kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmalıdır. Kuruma ulaşan başvuru tamamlandıktan sonra talep değerlendirilir ve eğer kişi işsizlik maaşı alabilmek için tüm gerekli şartları karşılıyorsa işsizlik maaşı bağlanır.

İşsizlik maaşı alabilmek için gerekli olan bazı şartlar bulunmaktadır. Bu kriterleri karşılayan kişiler işsizlik maaşı alabilmektedirler:

İşsizlik maaşı sadece sigortalı bir işte çalışmış olan kişilere verilmektedir.

Çalışan vatandaşın işten ayrılırken kendi isteği ve kendi kusuru dışında işten ayrılmış, çıkartılmış olması gerekmektedir.

Son üç yılın içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışmış olan kişilere işsizlik maaşı verilebilmektedir.

İşsizlik maaşı alacak kişinin en az 600 gün için prim günlerinin ödenmiş olması gerekir.

Kişi işsiz kalmadan önceki son 120 günü kesintisiz olarak çalışmış olmalıdır.

İşten ayrılan kişi işten çıkartıldığı 1 ay içinde İŞKUR (Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu) başvurusu yapmalıdır. Kişi eğer geç başvuru yaparsa işsizlik maaşı alma süresi de kısalmaktadır.

İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

İşsizlik maaşı başvurusu, İŞKUR’un şubelerine gidilerek ya da online yöntem ile yapılabilmektedir. Başvuru yapmadan önce İŞKUR’a kayıt da yaptırılmalıdır. İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden kayıt ve başvuru işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Başvuru sırasında bazı belgelerin de hazır bulundurulması gerekmektedir.

İşveren tarafından düzenlenen belgeler, işten ayrılma bildirgesi ve başvuru yapacak olan kişinin kimlik belgesi başvuru sırasında kullanılacak olan belgelerdir. Maaş ödemeleri farklı sürelerde yapılmaktadır.

Ödeme düzeni genel olarak şu şekildedir:

600 gün primi ödenmiş olanlar: 6 ay süresince işsizlik maaşı alır.

900 günlük primi ödenmiş olanlar: 8 ay boyunca işsizlik maaşı alma hakkına sahiptir.

1080 gün boyunca prim ödemesi yapılmış olanlar 10 ay süreliğine işsizlik maaşı alırlar.

Türlü işlemlerin ardından bağlanan işsizlik maaşı şu durumlarda kesilir: