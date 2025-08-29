İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? 2025 işsizlik maaşı başvurusu yapma

Bir tür vatandaşa destek uygulaması olan işsizlik maaşı, belli bir süre için ödenir. İşsizlik maaşı almak için kişilerin bazı şartları yerine geçirmiş olması gerekmektedir. Bir sosyal güvenlik uygulaması olan işsizlik maaşı, kişilerin işsiz kaldıkları süreç içinde yaşayabilecekleri gelir kaybının telafi edilmesini hedeflemektedir.
Sadece belli başlı şartlara sahip olan kişilerin yararlanabildiği işsizlik maaşı uygulaması talep üzerine verilmektedir. Kişi işsizlik maaşı için ilgili kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmalıdır. Kuruma ulaşan başvuru tamamlandıktan sonra talep değerlendirilir ve eğer kişi işsizlik maaşı alabilmek için tüm gerekli şartları karşılıyorsa işsizlik maaşı bağlanır.
İşsizlik maaşı alabilmek için gerekli olan bazı şartlar bulunmaktadır. Bu kriterleri karşılayan kişiler işsizlik maaşı alabilmektedirler:
İşsizlik maaşı başvurusu, İŞKUR’un şubelerine gidilerek ya da online yöntem ile yapılabilmektedir. Başvuru yapmadan önce İŞKUR’a kayıt da yaptırılmalıdır. İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden kayıt ve başvuru işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Başvuru sırasında bazı belgelerin de hazır bulundurulması gerekmektedir.
İşveren tarafından düzenlenen belgeler, işten ayrılma bildirgesi ve başvuru yapacak olan kişinin kimlik belgesi başvuru sırasında kullanılacak olan belgelerdir. Maaş ödemeleri farklı sürelerde yapılmaktadır.
Ödeme düzeni genel olarak şu şekildedir:
Türlü işlemlerin ardından bağlanan işsizlik maaşı şu durumlarda kesilir: