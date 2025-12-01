İstanbul 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 1 Aralık 2025 Pazartesi günü hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. Gün boyunca en düşük sıcaklık 6,6°C olacaktır. En yüksek sıcaklık ise 12,4°C civarında olacaktır. Nem oranı %88 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 1 km/saat seviyesinde olacak. Gün doğumu saati 08:11'dir. Gün batımı saati ise 17:36 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 2 Aralık Salı günü bulutlu ve az güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 15°C arasında değişecek. 3 Aralık Çarşamba günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 17°C arasında olacak. 4 Aralık Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 10°C ile 17°C arasında değişecek. 5 Aralık Cuma günü bulutlu ve güneşli hava devam edecek. Sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında olacak. 6 Aralık Cumartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 16°C arasında olacak. 7 Aralık Pazar günü hafif yağmur öngörülüyor. Sıcaklıklar 9°C ile 12°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken bir şemsiye almanız ani yağmurlardan korunmanıza yardımcı olur. Hava sıcaklıkları 6°C ile 18°C arasında değişecektir. Kat kat giyinmek vücut ısınızı koruyacaktır. Rüzgar hızının düşük olması bekleniyor. Ancak rüzgarın etkisini azaltmak için uygun bir mont giymeniz rahatlık sağlayacaktır. Hava koşullarını düzenli takip etmek yararlı olacaktır. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanızda fayda var.